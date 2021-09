Miranda met 130 km/u per uur geschept door feestgangers: toevallig passerende verpleegkundigen houden haar in leven

Hij reed met ruim 130 kilometer per uur een vrouw van haar fiets, liet haar voor dood achter op weg naar de coffeeshop en stond even later op de terugweg in de file veroorzaakt door medici die haar leven net konden redden maar niet haar been. Zijn straf? Vijf maanden cel.