Misbruik Griet op de Beeck: Heeft een 'hervonden herinnering' waarde?

Schrijfster Griet Op de Beeck vertelde maandag op tv dat ze als kind was misbruikt door haar vader. Dapper, vonden velen. Maar hoe betrouwbaar is de therapie om iets te laten herinneren?

Dat bestsellerauteur Griet Op de Beeck (45) geen vrolijke jeugd had, wisten we al. Maar dat de incest in haar net verschenen boek Het beste wat we hebben grotendeels autobiografisch is, kwam bij de kijkers van De Wereld Draait Door aan als een mokerslag.

Niet alleen omdat het zo ernstig is dat Op de Beeck van haar 5de tot haar 9de door haar vader werd misbruikt, maar ook omdat ze zich er niets van kon herinneren tot ze in 2012 in therapie ging. Hoe zit dat eigenlijk?

Een trauma dat plots aan het licht komt? Kan dat?

Sigmund Freud benoemde het eind negentiende eeuw al: verdringing. Wie op latere leeftijd ernstige, psychische problemen krijgt, moet wel seksueel zijn getraumatiseerd in zijn kinderjaren.

Later kwam hij daarop terug, maar het idee kreeg in de jaren 90 voet aan de grond in diverse psychotherapieën. Een hevige discussie binnen de psychologie volgde, waarna het merendeel van de wetenschappers afstand nam van de 'hervonden herinnering'.

Onderzoek laat volgens hen zien dat een ernstige gebeurtenis helemaal niet te verdringen valt: hoe graag iemand het ook wil. Therapeuten die eindeloos graven naar een vermeend trauma, zouden juist voor foutieve herinneringen zorgen.

Zijn daar voorbeelden van?

,,Talloze", zegt forensisch psycholoog Henry Otgaar van de Universiteit Maastricht. ,,Door het ophalen van valse herinneringen zitten mensen zelfs onterecht jarenlang vast."

In de Verenigde Staten kwam een vrouw in therapie tot de conclusie dat ze was verkracht door haar vader en zelfs abortussen had gehad. Later bleek ze nog maagd en klaagde ze haar therapeut aan.

In Nederland kennen we het voorbeeld van Kitty Hendriks. Zij scheef een boek over hoe ze tijdens een depressie hulp zocht bij een alternatieve psychotherapeute die aan haar lichaamshouding aflas dat ze zou zijn misbruikt door haar vader.

Onzin, bleek later. Ook officiële instanties waarschuwen voor de betrouwbaarheid van 'hervonden herinneringen', zoals de Gezondheidsraad in een rapport in 2004. De Landelijke Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken is ook kritisch. Zo adviseerde zij tussen 2012 en 2014 in alle 31 zaken op basis van hervonden herinneringen de opsporing te stoppen.

Als het zo omstreden is, waarom werken therapeuten nog met hervonden herinneringen?

Therapeut is geen beschermd beroep, legt hoogleraar psychologie en geheugenexpert Douwe Draaisma uit Groningen uit. Het gaat vaak om alternatieve therapieën die proberen contact te maken met het onderbewuste, zoals hypnose, regressietherapie, lichaamsgerichte therapie en droomduidingen.

Otgaar uit Maastricht constateert de laatste tijd 'helaas' weer een opleving van 'hervonden herinnering'-therapieën. Het verhaal van Griet Op de Beeck ziet hij als een voorbeeld.

Kunnen psychologen op basis van een tv-interview beoordelen of het verhaal van Op de Beeck deugt?

Nee, niet helemaal, geven Otgaar en Draaisma toe. Al vinden zij dat er in haar verhaal een flink aantal 'verdachte' elementen zitten. Zo zijn de methoden van de door Op de Beeck bejubelde therapeut niet in de haak, stelt Otgaar.

Hij doelt op het gebruik van jeugdfoto's om aan te tonen dat ze zichzelf onaantrekkelijk probeerde te maken. Ook hekelt hij het duiden van emoties die opkomen bij het schrijven van een brief aan je overleden vader als bewijs voor trauma, en op zichzelf staande herinneringen die onschuldig lijken, maar samen een overtuigend verhaal vormen.

De redenering gaat de verkeerde kant op, aldus Otgaar: ,,Omdat een volwassene ongelukkig is en een eetstoornis heeft, móet er wel een trauma aan ten grondslag liggen. De therapeut zoekt daarnaar tot het er daadwerkelijk is.'' Hier loert de pseudo-herinnering, aldus Draaisma: ,,Beelden die uit de therapie voortvloeien klonteren samen als brokstukken van herinneringen. Die kunnen net zo echt lijken en daarom ook even sterke emoties oproepen."