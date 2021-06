Misbruikvader Hardinxveld krijgt 5 jaar cel en tbs: ‘Dochters en kleindochter voor het leven getekend’

De vader van het gelovige gezin uit Hardinxveld-Giessendam vergreep zich tientallen jaren aan zijn dochters. Dat gebeurde thuis, in een gastenkamer of in bed. Het eerste slachtoffer maakte hij in 1989. Na de geboorte van de andere meisjes kwamen zij een voor een aan de beurt. ,,Als de ene te groot werd, ging hij door met een jongere’’, omschreef de officier van justitie zijn handelswijze tijdens het proces twee weken geleden.

Bijna het gehele gezin, acht dochters en acht zoons met aanhang, keek mee bij die rechtszaak. Het oprakelen van de ontucht zorgde voor emotionele taferelen. Vooral tijdens de slachtofferverklaringen, die achter gesloten deuren werden voorgelezen, werd het sommigen teveel, zo liet de officier van justitie later weten.

De moeder van de slachtoffers was daar niet bij. Zij overleed eind vorig jaar. De echtgenote had de politie gezegd dat zij nooit iets van het misbruik had gemerkt.

Kerk

Het misbruik door de 62-jarige Hardinxvelder kwam pas na ruim dertig jaar aan het licht. In de zomer van vorig jaar vertelde de oudste dochter aan een predikant van de kerk wat haar vader had gedaan. Daarop belegde het kerkbestuur een familiebijeenkomst; vijf andere dochters zeiden toen wat hen was overkomen. Twee zoons beschreven hoe zij niet seksueel waren misbruikt, maar ernstig waren mishandeld met een zweep.

De kerk deed namens vijf dochters aangifte bij de politie, de oudste dochter deed dat zelf. De vader meldde zich vrijwillig op het bureau en zit sindsdien vast.

Aantrekkingskracht

Tijdens de rechtszaak bekende hij het misbruik. ,,Ik voelde steeds meer aantrekkingskracht en ging aan ze zitten’’, zei hij. ,,Ik dacht er steeds zelf uit te kunnen komen. Maar de aantrekkingskracht was zo groot, dat ik ze niet kon weerstaan.’’

De verkrachtingen van de meisjes, die het OM in vijf van de zes gevallen bewezen achtte, ontkende hij pertinent. ,,Ik heb er altijd voor gewaakt dat dit niet gebeurde. Dat is écht niet zo’’, beweerde de vader, die tevens de ontucht met een kleinkind hardnekkig van de hand wees.

Volgens een van de slachtoffers lag dat anders. Zij zei dat ze op haar 16de wilde dat de seks met haar vader stopte, omdat ze bang was dat ze zwanger zou raken van hem.

De rechtbank oordeelde vrijdag dat ‘alle aanklachten zijn bewezen’. De verklaringen van alle dochters achtten de rechters bewezen, net als het seksueel misbruiken van zijn kleindochter. ,,De slachtoffers zijn voor het leven getekend’’, aldus de rechtbank. Een contactverbod met de slachtoffers legde zij niet op, zodat de (klein)kinderen eventueel in de toekomst contact kunnen opnemen voor hun verwerking.

