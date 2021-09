Misdaadcijfers ongekend laag door thuiswerken, wel meer online criminaliteit

Nul inbraken in Middenbeemster en dat maanden achter elkaar. Alleen op de Waddeneilanden zijn bewoners zulke mooie misdaadcijfers jaar in jaar uit gewend. Maar in het Noord-Hollandse dorp met bijna 10.000 inwoners is het een heuse mijlpaal. In 2018 maakten inbrekers hier nog zestig slachtoffers, in 2019 ging dat al rap naar beneden tot 34. Lager kan bijna niet, zou je denken, maar maanden verplicht thuiswerken bleek in deze gemeente de beste beveiliging tegen inbraken. In het coronajaar 2020 waren er nog slechts twaalf aangiftes en de eerste zeven maanden van dit jaar was er zelfs helemaal geen inbreker te bekennen. Pas in augustus werden toch twee inwoners de dupe.