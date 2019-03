Naast Heerlen en Maastricht, die vorig jaar ook bij de tien onveiligste gemeenten hoorden, zijn dat Sittard-Geleen en Roermond. In deze vier gemeenten daalde weliswaar het totaal aantal aangiften van misdrijven, maar in drie van de vier waren er wel méér overvallen en in Roermond werd fors meer ingebroken, misdrijven die zwaar meetellen in de Misdaadmeter.



Voor de gehele provincie Limburg geldt dat het aantal woninginbraken is toegenomen, tegen de landelijke trend in, net als in Friesland en Groningen. Limburg blijft daarnaast hotspot voor het stelen van auto’s. Het is relatief simpel om snel met de buit de grens over te steken.

Grensregio

,,Door het stedelijke karakter van Limburg en de nabijheid van steden als Aken, Luik en Düsseldorf is de problematiek van een andere soort en omvang dan in andere grensregio’s. In Limburg hebben we te maken met twee buurlanden, en ook Frankrijk en Luxemburg zijn niet ver weg’’, zegt een woordvoerder van de politie. ,,Op heel veel onderdelen zien we een daling als het om misdaad gaat, daar zijn we tevreden over. Er blijft echter veel werk te doen.’’

De ranglijst is samengesteld aan de hand van aangiftecijfers van de politie van tien delicten die veel impact hebben op het veiligheidsgevoel, zoals inbraak, autodiefstal, bedreiging en overvallen.

Overvallen

Amsterdam is opnieuw de onveiligste gemeente, Dinkelland in Twente is het veiligst. Ook in Amsterdam daalden de misdaadcijfers, maar er waren wel 23 procent méér overvallen. Ook het aantal straatroven en diefstallen van motorvoertuigen steeg. ,,Aandachtspunt is de stijging van het aantal overvallen, met name op maaltijdbezorgers”, zegt politiewoordvoerder Jean Fransman. Werden in 2017 nog 17 koeriers beroofd, het afgelopen jaar waren dat er 43.



Buurgemeente Diemen stormt de top 10 binnen: vorig jaar nog op plek 26, nu op plek 8. Hier steeg het aantal woninginbraken, vooral door een bende Chileense inbrekers die begin 2018 op dievenpad was. Na hun arrestatie nam het aantal inbraken af.