Misdragingen Marco Kroon bewezen: 100 uur taakstraf

Ombudsman heropent onderzoek naar fiscus

13:56 De Nationale ombudsman heropent per direct een onderzoek naar het verstrekken van foutieve informatie door de Belastingdienst over dwangbevelen voor met name ondernemers. Dat heeft de Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, in een brief aan staatssecretaris Menno Snel van Financiën laten weten.