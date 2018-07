Mishandeld jongetje (8): 'Als papa werken is, zit ik in de kist'

Naar de psychische gesteldheid van de ouders is onderzoek gedaan in het Pieter Baan Centrum. De uitkomsten daarvan worden vandaag besproken in de rechtbank. Het is de vraag in hoeverre deze onderzoeken meewegen in de uiteindelijke straf voor de twee; de officier van justitie kondigde in een eerdere pro-formazitting in deze zaak een forse strafeis aan. ,,Wat mij betreft krijgen zij een straf met een heel erg lang onvoorwaardelijk deel’’, zei hij toen.



De ouders zitten gescheiden van elkaar vast: moeder in Zwolle, vader in Arnhem. Hun drie kinderen (behalve het jongetje zijn er ook nog dochtertjes) worden opgevangen in een pleeggezin in Duitsland. Vader en moeder zijn al eerder ontheven uit de ouderlijke macht over hun kinderen.



De rechtszaak duurt de hele dag, de uitspraak wordt dinsdag 14 augustus verwacht.