Mishandeling met kokend water: Arriva verdoezelde grof geweld tegen chauffeurs bij gijzeling Bergen op Zoom

Met video Agrac­tie-voor­man: Meermaals gebeld met premier Rutte, maar geen toezeggin­gen

Premier Mark Rutte heeft gisteren en vandaag gebeld met voorzitter Bart Kemp van de boerenorganisatie Agractie Nederland. De premier deed in die gesprekken geen toezeggingen om het stikstofconflict vlot te trekken. Dat zegt Kemp donderdagmiddag in een video die is verspreid via sociale media.

17:17