‘Misstanden weggemoffeld in gesloten instelling jeugdzorg’: begeleider doet boekje open

Treinmachi­nist (59) overlijdt in cabine tijdens nachtrit in Limburg, passagiers vinden zijn lichaam

Een 59-jarige treinmachinist is vannacht tijdens een rit in Limburg overleden in zijn cabine. Hij kreeg waarschijnlijk een hartstilstand nadat hij de trein had stilgezet vanwege een aanrijding met een ree. Passagiers vonden hem nadat ze probeerden te achterhalen waarom de trein zo lang stilstond.

26 december