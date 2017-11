'Mitch bleef maar roepen en lachen: Ik heb een wapen, kaliber 52'

De tien dagen durende rechtszaak vindt plaats in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol. De 42-jarige Arubaan Mitch Henriquez overleed in juni 2015 na een hardhandige arrestatie op het Haagse muziekfestival Parkpop. Tegen het einde van het festival zei Henriquez, voor de grap, tegen agenten dat hij een pistool had.



De agenten verklaarden vandaag dat de lawaaiige groep waarmee Mitch op het festival was, al eerder opviel. Bij het verlaten van het terrein riep Mitch dat hij een wapen had en daarbij naar zijn kruis greep. Hij bleef lachen en roepen dat hij een wapen had, een 'kaliber 52'. Mitch bleef het zo lang roepen dat de agenten er toch nerveus van werden. ,,Het kon een grap zijn maar het kon ook echt zijn.''



Toen agenten hem aanspraken en hij weigerde mee te werken, werd hij door vijf agenten tegen de grond gewerkt. Hij kreeg klappen in zijn gezicht en werd met pepperspray bewerkt. Daarna werd hij in een politiebusje gestopt. Op videobeelden die na het incident werden verspreid, is te zien hoe hij middels een zogenaamde nekklem in bedwang werd gehouden. Het NFI concludeerde dat die nekklem de doodsoorzaak is.



Twee agenten worden uiteindelijk vervolgd voor hun aandeel in het politiegeweld. Het tweetal wordt verdacht van mishandeling met dodelijke afloop, dan wel doodslag of dood door schuld. De verdediging kwam in maart echter onverwachts met een nieuw medisch rapport, van forensisch arts Kees Das, dat stelt dat Henriquez aan een hartstilstand is overleden. Doordat extra deskundigen daarover gehoord moesten worden, werd de rechtszaak maanden uitgesteld.



De twee agenten die nu terecht staan, worden afgeschermd voor iedereen behalve de rechters en officieren van justitie. Ze bevinden zich in de zaal achter een kamerscherm. Hun stemmen worden vervormd. De agenten en hun families zijn zwaar bedreigd na de fatale arrestatie. Toch zitten ze vandaag in uniform in de rechtbank, vertelt de rechter die ze wél kan zien. Het uniform irriteert de nabestaanden omdat het zou aangeven dat de agenten vinden dat ze niks fout hebben gedaan.