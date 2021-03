Mo (25) verloor zijn vader, moeder, broertjes én zusjes en overlijdt zelf na verschrikkelijke val

video Crimineel Martin van de Pol, ‘Polletje’, doodgescho­ten in Amsterdam

5 maart De man die donderdagmiddag is doodgeschoten aan de Alexander Dumaslaan in Amsterdam-Zuidoost is de veroordeelde crimineel en gewezen Ajaxhooligan Martin van de Pol, beter bekend als Polletje. Dat bevestigen verscheidene ingewijden.