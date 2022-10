Mobiele Eenheid arresteert 20 man na onrust in Amsterdamse wijk Osdorp

Voor de derde avond op rij was het dinsdag onrustig in Osdorp. Opgeschoten jongeren speelden daar een kat-en-muisspel met de politie. Uiteindelijk greep de Mobiele Eenheid (ME) in.

De ME hield dinsdagavond meer dan twintig mensen aan die voor overlast zorgden rond een kermis in de Amsterdamse wijk Osdorp. Het is al drie dagen onrustig in de buurt van die kermis. Een politiewoordvoerder: ,,De ME heeft opgetreden en een aantal ordeverstoorders is aangehouden. We hopen dat de rust nu weer zal terugkeren.”

Geweld gebruikt

Op alle hoeken en in zijstraten rond de kruising Tussen Meer-Clauskinderenweg in Osdorp staan groepjes opgewonden jongens en jonge mannen te wachten op wat komen gaat. Het bekende nerveuze rondrijden op scooters, motoren en wat fatbikes, terwijl de iets oudere mannen in sportieve Mercedessen toekijken.

De ME sluit een groepje jongens en jonge mannen in bij de avondwinkel op de hoek van Tussen Meer en de Clauskinderenweg. Dat leidt tot wat duwen en trekken. Aan de overkant van Tussen Meer rent een groep over het fietspad voor een ME-bus uit, westwaarts. Van de andere kant van de straat schelden jongens wat.

De ME vordert: ,,Hier spreekt de politie. Verwijdert u op last van de burgemeester bij de avondwinkel, of geweld zal worden gebruikt.” Ook schuin aan de overkant van de straat vordert de ME jongens weg te gaan.

De kruising is omsingeld. Steeds meer politiebusjes arriveren, nu ook de hondengeleiders. De hondengeleiders zullen assisteren bij de arrestaties van de groep bij de avondwinkel.

Afgelopen dagen onrust

Het is al de hele avond onrustig rond het terrein van de kermis, die sinds zeven uur gesloten is. Er wordt weer met vuurwerk gegooid en op video’s op sociale media is te zien dat jongeren in groepjes door de wijk trekken. Bij stadspark Osdorp werd een brandje gesticht.

Op de kermis ontstonden afgelopen weekend vechtpartijen, werd illegaal vuurwerk afgestoken en was sprake van agressie naar hulpverleners. Daarop werd besloten de kermis op maandag eerder te sluiten. Desondanks was het maandagavond opnieuw raak. Groepen jongeren stichtten brand en gooiden met vuurwerk, waarna de politie charges uitvoerde.

De politie was dinsdagavond samen met beveiligers van de kermis en buurtmoeders en -vaders aanwezig en hield de situatie in de gaten. De afgelopen dagen bleek dat de jongeren juist uit waren op een confrontatie met de politie, daarom werd in eerste instantie de-escalerend opgetreden. Toch lukte het niet om de omgeving rustig te houden, daarom is besloten in te grijpen bij de kermis die tot 24 oktober duurt.