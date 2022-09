‘Mocro-maffia heeft Amalia en premier Rutte in het vizier, beveiliging opgeschroefd’

Beveiligingsmaatregelen zijn aanzienlijk opgeschroefd omdat rekening wordt gehouden met een poging tot ontvoering of het plegen van een aanslag. Zo woont de kroonprinses volgens de krant nu tijdelijk niet in haar studentenhuis.

Daarnaast is justitie bezorgd over innige contacten tussen Ridouan Taghi en Mohammed B., die een levenslange gevangenisstraf uitzit wegens de moord op cineast Theo van Gogh in 2004. De twee zaten bij elkaar gedetineerd in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught.