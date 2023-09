Modeketen Shoeby op rand faillissement

Het voortbestaan van de winkelketen met 240 vestigingen en 1500 werknemers staat op het spel. Ook deze regio kent veel plaatsen met een Shoeby, zoals Apeldoorn, Deventer, Zwolle, Kampen, Emmeloord en Raalte.

Opmerkelijk is dat het Shoeby het tot voor kort eigenlijk helemaal niet zo slecht deed, maar het bedrijf zegt dat het door corona in de problemen is gekomen.

Directeur en mede-eigenaar Mitch van Deursen van Shoeby bevestigt de schuldsanering in een verklaring tegenover RTL Nieuws.

240 winkels

Shoeby, dat begon in Den Bosch, groeide in veertig jaar tijd naar 240 modewinkels. Mieke en John van Deursen begonnen met een partij denim in een garage. Zoon Mitch en dochter Jill namen het daarna over.

Het bedrijf is al veertig jaar oud. Eerder dit jaar lieten Mitch en Jill aan deze site nog weten hoe trots ze op hun ouders zijn.

Jill: ,,Het begon allemaal met een handeltje denim broeken. Met ieder 1000 gulden van thuis meegekregen, begonnen ze vanuit de garage van tante Bets in Rosmalen. Het is nu bijna ongelooflijk. Met hun eerste zaakje aan de Graafseweg in Den Bosch stonden ze op zaterdagavond met familie en vrienden de broeken, truien en topjes uit te pakken. Zie je het voor je?”

Toen de twee de zaak overnamen voelde dat als een enorme verantwoordelijkheid. Mitch is sinds sinds 2018 CEO en Jill Chief of Product (Jill). Samen vormen ze de directie van het bedrijf. De naam Jill&Mitch was jarenlang de naam van Shoeby’s kinderkledinglijn.