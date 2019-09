Moeder (28) gezinsdrama Dordrecht overleden

UPDATEDe 28-jarige vrouw die gisteravond levensbedreigend gewond raakte bij een gezinsdrama in Dordrecht , is overleden aan haar verwondingen. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie. Politie en justitie komen later in de ochtend met meer informatie. De familie van de schutter is met stomheid geslagen.

De 28-jarige moeder was de enige van het gezin die nog in leven was na het familiedrama in de Dordtse wijk Sterrenburg. Haar twee dochters van acht en twaalf jaar kwamen om. Ook de vermoedelijke schutter, hun vader Wendell C., een 35-jarige politieagent werkzaam bij de politie-eenheid Rotterdam, overleed.

Voor het leven van de moeder werd al direct gevreesd. Zij is uiteindelijk overleden aan haar verwondingen.

‘Altijd lief voor zijn kinderen’

Nabestaanden van Wenzell C. zijn met stomheid geslagen, zo laat een familielid weten. Er waren volgens hem geen aanwijzingen dat het slecht met hem zou gaan. ,,Hij was een hele rustige, lieve man die altijd lief was voor zijn kinderen”, klinkt het.

,,Hoe het zo uit de hand kon lopen is voor ons ook een belangrijke vraag. Ik heb er geen antwoord op. Hij was geen agressief persoon. Het is zo triest. Niemand hier kan het geloven.”

Verdriet bij voetbalclub

Het drama op de Heimerstein in Dordrecht is bij een plaatselijke voetbalclub enorm hard aangekomen. ‘Met grote verslagenheid hebben wij vanavond kennis genomen van het gezinsdrama op de Heimerstein’, laat het bestuur vandaag op de site weten. ‘Onze gedachten en ons medeleven zijn bij een ieder die hierbij betrokken is, de familie op welke wijze dan ook kent, ouder van, speelster, dochters van... Dit valt met geen pen te beschrijven.’

De wedstrijden van donderdag en zaterdag van het damesteam en van de meisjes onder dertien gaan niet door. Gisteravond is het bestuur, samen met een afvaardiging van de betrokken leiders, bijeen geweest om te bekijken wat nog ondernomen moet worden. ‘Uiteraard willen wij eerst de officiële berichten afwachten voordat we de juiste, en vooral correcte, acties ondernemen’, klinkt het.

Hechte buurt

De personen die gisteren omkwamen bij de schietpartij in Dordrecht zijn twee kinderen van 8 en 12 jaar, hun 28-jarige moeder en 35-jarige vader, de vermoedelijke schutter. De politie gaat uit van een gezinsmoord. De Dordtse burgemeester Wouter Kolff bracht gisteravond een bezoek aan de wijk. ,,Het is een heel hechte buurt. Kinderen spelen hier met elkaar. De buurt is in shock”, zei hij.

Op basisschool Het Kristal, in dezelfde straat, kwamen leraren en overig personeel bij elkaar. ,,We lichten de ouders zelf in”, was het enige dat een van hen na afloop van het besloten overleg kwijt wilde.

In de loop van de ochtend komt de driehoek van burgemeester, politie en justitie bijeen voor overleg. Omdat een agent betrokken is bij de schietpartij, doet ook de Rijksrecherche onderzoek, meldt het OM. Een Rotterdamse collega deelt zijn verdriet op Twitter.

Milly Boele

De wijk in Dordrecht waar de politieman een gezinsmoord pleegde, is ruim negen jaar geleden ook opgeschrikt door een moord gepleegd door een politieman. De 12-jarige Milly Boele werd na een dagenlange vermissing gevonden in de tuin van een politieman. Hij bekende zijn buurmeisje te hebben vermoord. Hij had haar seksueel misbruikt.