Het is vrijdagavond na elven als in een woonblok aan de Van Vredenburchlaan glasgerinkel klinkt. Schrikken doet een bewoonster daar niet meer van. Want hoe vaak was het de afgelopen maanden al niet raak bij haar bovenbuurvrouw? ,,Ik dacht nog: daar gáán we weer.”



Voor een gesneuvelde ruit ‘komt ze het bed niet meer uit’, maar luisteren blijft ze wel. ,,Ik hoorde hoe iemand de trap naar de slaapkamer van mijn bovenbuurvrouw op stormde. Daarna klonk gegil van moeder en haar kleuter. Echt, het ging door merg en been. Vervolgens kwamen de schoten: pang, pang! Toen werd het in één klap stil. Het ging supersnel.”