Moeder dode baby Sem vrij, maar nog wel verdachte: ‘Ze heeft geen herinnering aan zwangerschap’

De Doetinchemse vrouw (39), die de moeder is van de gedode baby Sem Vijverberg, is op vrije voeten. Ze blijft nog wel verdachte. Uit DNA-onderzoek is gebleken dat zij de moeder is van het jongetje. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekend gemaakt.

Het OM meent dat er geen sprake is van vluchtgevaar of gevaar voor herhaling. En ook voor het nog lopende onderzoek is niet meer noodzakelijk om haar in voorlopige hechtenis te houden, zegt het justitie.

De vrouw werd op 6 september aangehouden door de politie. Ze wordt ervan verdacht in 2006 de pasgeboren baby te hebben gedood en achtergelaten in het water van de Kapperskolk in de wijk De Hoop in Doetinchem. De vrouw was toen waarschijnlijk 23 jaar.

Zestien jaar lang was onduidelijk wat er met de baby was gebeurd, tot een doorbraak in de coldcasezaak leidde tot de aanhouding van de Doetinchemse, die lerares is op een basisschool in haar woonplaats. De politie kreeg, na een grote mediacampagne vorig jaar, ongeveer tachtig tips binnen waardoor zij in beeld kwam.

Geen herinnering

Het Nederlands Forensisch Instituut deed onderzoek naar de verwantschap tussen de vrouw en het babylijkje. De vrouw is meerdere keren verhoord over de omstandigheden rondom de dood van de baby. ,,Zij heeft verklaard geen herinnering meer te hebben aan de zwangerschap en/of de bevalling. Het Openbaar Ministerie laat onderzoeken of en hoe dat mogelijk is.” Het onderzoek zal zich ook richten op het achterhalen van de vader van de baby, omdat dit mogelijk ‘meer inzicht geeft’.

Het lichaampje van de jongen werd op 29 januari 2006 ontdekt door spelende kinderen in een rietkraag van de Kapperskolk. Hij is door zwaar geweld om het leven gebracht en achtergelaten. Het jongetje kreeg de naam Sem Vijverberg.