Moeder en dochter neergeschoten bij winkelcentrum in Zwijndrecht, zoektocht naar schutter

VIDEOBij winkelcentrum Walburg in Zwijndrecht zijn vanmiddag op klaarlichte dag twee vrouwen neergeschoten. Het gaat om een moeder en dochter. Eén van de twee vrouwen, de moeder, is ter plaatse overleden. De dochter is zwaargewond met een spoedtransport naar het ziekenhuis gebracht. De schutter is nog niet gepakt.

De schietpartij gebeurde even voor tweeën ter hoogte van de parkeerplaats bij de Aldi. De politie, de ambulancedienst en het Mobiel Medisch Team rukten massaal uit naar parkeerplaats, die nu met linten en hekken is afgezet.

De aanleiding is mogelijk een conflict in de relationele sfeer, meldt een persvoorlichter van de politie. De slachtoffers en de dader kenden elkaar, aldus de politie, maar een woordvoerder kan verder niets zeggen over hun relatie. De politie is nog hard op zoek naar de dader, die met een auto op de vlucht is geslagen.

Moeder en dochter zouden even tegen twee uur vanmiddag met boodschappen het winkelcentrum uit zijn gelopen toen een man hen beschoot - vermoedelijk ging daar eerst een ruzie aan vooraf. Daarna reed de dader weg in een auto. De politie kan nog geen omschrijving geven van het uiterlijk van de verdachte.

Twee vrouwen in paniek

Tegen het eind van de middag komen twee vrouwen in paniek aangelopen. Ze kregen twee familieleden, moeder en dochter, niet te pakken en zagen de auto van de moeder op de parkeerplaats staan. Ze zijn met de politie meegegaan.

Aldi ingevlucht

Omdat het incident op een parkeerplaats van een op dat moment drukbezocht winkelcentrum plaatsvond, hebben veel mensen het meegekregen. Volgens de politiewoordvoerder waren meerdere mensen getuige van de schietpartij. Veel mensen vluchtten in paniek de naastgelegen Aldi in.

Quote Een vrouw kwam gillend naar binnen gerend en zei dat er werd geschoten Robbert Stoopman, voorzitter van winkeliersvereniging Walburg

Dat vertelt ook Jumbo-medewerkster Joan Kouwenhoven (19), die erg is geschrokken. ,,Ik heb het niet zien gebeuren, maar wel meegekregen. Het is wel even heftig. Buiten is alles nog afgesloten.” Vlak nadat de schietpartij had plaatsgevonden, verzamelden zich tientallen omstanders bij de parkeerplaats. Bij de Aldi werden naderhand ook getuigen opgevangen, zodat de politie met ze kon praten. De Aldi was niet bereikbaar voor commentaar.

Volledig scherm Een geëmotioneerde getuige wordt opgevangen in de naastgelegen Aldi. © Fotopersburo Busink

‘Vrouw kwam gillend naar binnen’

Een beveiliger van het winkelcentrum kreeg snel lucht van wat er gaande was. ,,Een vrouw kwam gillend naar binnen gerend en zei dat er werd geschoten”, vertelt Robbert Stoopman, voorzitter van winkeliersvereniging Walburg. De beveiliger is direct naar buiten gegaan om poolshoogte te nemen en ‘zag iemand wegrijden’. Daarop is het winkelende publiek naar binnen geloodst en is het winkelcentrum afgesloten.

Quote Mijn vrouw is blijven staan, ik ben verder gelopen. Toen zag ik de betreffen­de vrouw roerloos op de grond liggen Tim Uittenboogaard (28) , Ooggetuige

Al snel was duidelijk dat het een gerichte aanval was. Van paniek was daarom daarna geen sprake meer, stelt Stoopman. Wel zijn alle winkeliers direct in een waarschuwingsapp geïnformeerd. ,,We wilden zorgen dat het rustig bleef en zoveel mogelijk mensen binnenhouden. Het is al erg genoeg dat sommige mensen dit hebben gezien.” Nagenoeg alle winkels zijn daarom open gebleven.

‘Roerloos op de grond’

Tim Uittenboogaard (28) was getuige van de reanimatie. ,,Wij wilden bij de Aldi boodschappen doen, maar omdat we een agent zagen lopen en veel mensen zagen staan, zijn we naar buiten gelopen. Mijn vrouw is blijven staan, ik ben verder gelopen. Toen zag ik de betreffende vrouw roerloos op de grond liggen. De ambulances kwamen aangespoed en de ambulancebroeder sprong eruit en begon direct te reanimeren.”

Het maakte indruk op de Zwijndrechtenaar. ,,Het was echter al na twee minuten voorbij. Er werd een wit doek over de overleden vrouw gelegd. Daarna is iedereen weggestuurd.”

Quote We hopen zo snel mogelijk zoveel mogelijk puzzelstuk­jes bij elkaar te krijgen Politiewoordvoerder

De andere vrouw, volgens Uittenboogaard de dochter, werd op een brancard gelegd en per direct weggevoerd met de ambulance. ,,Ik sprak iemand die het zag gebeuren. Hij was boos, omdat het even duurde voordat de hulpdiensten er waren en omdat er eerst aan hem werd gevraagd wie hij was. Hij was helemaal verbouwereerd. Hij is meegenomen door de politie voor een getuigenverklaring.”

Volledig scherm Hulpdiensten sluiten met hekken de plaats delict af. © ANP

Een andere getuige, Eline, vertelt: ,,We waren binnen. Toen we buiten kwamen waren er allemaal mensen en we zagen iemand liggen. Dat was schrikken.”

Op de parkeerplaats is het nog steeds druk. Het afgezette terrein staat vol fietsen en auto's. Mensen kunnen hun auto niet bereiken. Iemand van stadsbeheer gaf mensen een tijdje hun fietsen terug, maar werd door politie op zijn vingers getikt: er is nog sporenonderzoek gaande. Daarbij is ook een speurhond aanwezig. Naar verwachting wordt het terrein vanavond rond 21.00 uur vrijgegeven.

‘Even een situatie...’

,,Ik heb even een situatie.” Paul meldt zich met zijn buurman bij het rood-witte lint. Zijn auto staat nog op het terrein, maar zijn vrouw moet zich morgenochtend in het ziekenhuis in Rotterdam melden voor de geboorte van hun eerste kindje.

,,Kunnen jullie mijn auto van het terrein halen. Of anders wat spullen uit de auto halen?” Want in de auto liggen de maxi cosi en kinderwagen al klaar voor vertrek. Het antwoord valt tegen. ,,Het is een plaats delict dus er mag niets op of van het terrein.”

Mogelijk is het terrein rond negenen weer vrij, krijgt Paul te horen, en anders moet hij toch echt een auto zien te lenen. ,,Ja, het is vervelend. Maar ik vind het vooral erg voor de mensen die het is overkomen en hun familie. Ik ga vanavond nog wel even kijken.”

Puzzelstukjes

Een persvoorlichter van de politie meldt: ,,We doen momenteel onderzoek en we vragen camerabeelden op van zoveel mogelijk winkels in de buurt. Zo hopen we zo snel mogelijk zoveel mogelijk puzzelstukjes bij elkaar te krijgen.”

Aan de kant van het schietincident hangen voor zover bekend geen camera’s. De beveiliging van het winkelcentrum is nu op zoek naar beelden die mogelijk toch iets tonen.

De politie staat momenteel te posten op afsluitwegen en op de A16, hard op zoek naar de dader.

De gemeente Zwijndrecht kent een extreem tragisch verleden als het gaat om relationeel geweld met dodelijke slachtoffers. - In juni 1999 eindigt het leven van een 29-jarige vrouw op het trottoir van de Merelstraat. Haar ex-man (29) schiet haar neer in het bijzijn van haar kinderen. Die zijn op dat moment zes en negen jaar oud. De ex-man vlucht niet, maar laat zich ter plekke oppakken door de politie. - Tien jaar later, mei 2009, doodt een 46-jarige man uit Zwijndrecht in een woning aan de Boshuizen zijn ex-vrouw (46) en zijn twee kinderen(16 en 17). Daarna slaat hij ter plekke de hand aan zichzelf. De Zwijndrechtenaar blijkt daarvoor al zijn ex-vriendin (43) te hebben gedood in haar woning in het Brabantse Bavel. - Een Helmonder is 25 jaar oud wanneer hij in mei 2011 in Zwijndrecht zijn ex-vriendin (23) dood. Ook berooft hij haar zus (29) en haar moeder van het leven (57). De vader overleeft de aanval op hem. Een andere ex (20) heeft hij kort daarvoor gedood in haar woning in Helmond. De man is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. - Een 37-jarige Zwijndrechter meldt zich in januari 2015 zelf op het politiebureau. Hij blijkt in een woning aan de Bosch zijn vrouw (33) te hebben doodgestoken. Maar na de moord haalt hij eerst hun 4-jarige zoontje van school en brengt het kind naar familie. Daarna gaat hij naar de politie.

