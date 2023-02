Moeder en kinderen thuis als vrachtwagen gevel van woning doorboort: houtkachel vliegt in kinderbox

Liefde voor ‘Lucky’ kostte haar moeder het leven, Anneke ontsnapte maar net: ‘Hij belde haar dag en nacht’

Moordverdachte Minh Nghia Vuong (49), die verdacht wordt van het neerschieten van ex-vriendin Anneke (38) en haar moeder Michel (66) in Zwijndrecht, houdt zich mogelijk nog altijd schuil in de Rotterdamse regio. Dat vertelde de politie dinsdagavond in het tv-programma Opsporing Verzocht. De familie van de slachtoffers deelde haar emotionele verhaal. ,,Dit is een zieke moordenaar die een oud vrouwtje heeft vermoord en een jonge vrouw 15 jaar lang heeft misbruikt.”