Moeder Ivana Smit vraagt Rutte om hulp bij onderzoek naar dood dochter

Smit overleed na de val van een flat in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur nadat ze de avond had doorgebracht met een Amerikaans echtpaar. Morgen is dat precies vier jaar geleden. De zaak wordt door de Maleisische politie als een misdrijf gezien, maar het onderzoek lijkt al een tijd stil te liggen.



Haar familie gelooft niet dat Smit door een ongeluk vanaf de twintigste verdieping naar beneden is gevallen en heeft veel kritiek op het politieonderzoek. Haar ontzielde lichaam werd later naakt gevonden. Wat er is gebeurd is nooit opgehelderd. Smit en de Amerikanen hadden een wilde uitgaansnacht achter de rug. De Johnsons zeggen dat ze sliepen en niets hebben gemerkt van de val. De familie Smit denkt dat hun toen 18-jarige dochter aan een overdosis drugs is overleden en dat de Johnsons zich hebben willen ontdoen van het lichaam om zelf niet in de problemen te komen.



‘Ivana overleed in Maleisië en de politie daar heeft haar werk niet alleen ontzettend slecht uitgevoerd, maar heeft er ook alles aan gedaan om de zaak zo snel mogelijk te begraven. Zonder dat wij de antwoorden krijgen waar wij zo’n behoefte aan hebben en de betrokkenen bij haar dood voor de rechter zijn gebracht en vooral zonder gerechtigheid’, schrijft moeder Karin Verstappen aan Rutte. ‘Het verliezen van een kind is het ergste dat een ouder kan overkomen. Wanneer een zaak rondom het overlijden van dat kind nog altijd niet opgehelderd is, dan is dat helemaal niet te verdragen.’