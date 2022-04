Moeder Ivon verloor haar zonen Jordi en Bjorn én haar echtgenoot Peter op jonge leeftijd

Ze legt het artikel op tafel dat in het jaar 2000 in het kerstnummer van het Eindhovens Dagblad verscheen. Dat ging over de dood van Bjorn, op 18 april van datzelfde jaar. Hij was na een verjaardagsfeest met vrienden niet meer thuisgekomen. Het feest was in de oude boerderij op ‘t Broek, die fungeerde als een soort ‘clubhuis’ van vrienden. De volgende ochtend werd hij gevonden: zijn brommer in de sloot, zijn lichaam in de wei.