Moeder Judith uit Diepenheim mag eiland Madeira niet met dochtertje (2) verlaten na slopende scheiding

Volgens haar familie in Diepenheim procedeert Judith zich helemaal kapot tegen de bureaucratie. En een ‘ons kent ons’ cultuur op het eiland. Ze kennen elkaar daar allemaal, zegt haar vader Eddy. Volgens hem wordt zijn dochter bovendien ook de dupe van het gebrek aan goede tolken bij de rechtbank. Haar ex is er in elk geval in geslaagd om Judith te verbieden om het eiland te verlaten met hun dochter.