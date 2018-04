Moeder Nadia: Conclusie Spong dat Insiya jaar in India blijft, is voorbarig

UpdateInsiya Hemani, de peuter die in september 2016 werd ontvoerd in Amsterdam, kan nog een jaar bij haar vader in India blijven. Dat heeft de Indiase rechter in hoger beroep besloten. Dat bevestigt advocaat Gerard Spong, die contact heeft gehad met de vader en zijn Indiase advocaten. Moeder Nadia Rashid zegt dat Spong te snel conclusies trekt.

Eerder had een rechter in India besloten dat het meisje 27 maart terug moest naar haar moeder Nadia Rashid in Nederland. Dat wist de vader van Insiya, de rijke zakenman Shehzad Hemani, al uit te stellen totdat de rechter in hoger beroep zou besluiten hoe het verder moet.

Dat is nu gebeurd, bevestigt Spong. ,,Ik moet het vonnis nog lezen maar ik heb begrepen dat het meisje een jaar in India blijft en ondertussen wordt bekeken hoe het met de omgangsregeling moet.'' Het gerechtshof in India heeft het eerdere besluit dat Insiya 27 maart terug moest, vernietigd. Het meisje blijft daardoor voorlopig in India.

Gezag

Spong wil ook meer weten over een zin in het vonnis dat het ouderlijk gezag bij de vader 'blijft'. ,,Het woord 'blijft' zou betekenen dat hij het gezag altijd al heeft gehad en dat is ook van belang voor de strafzaak,'' aldus Spong.

Tegen de vader en zeven handlangers loopt in Nederland een strafzaak omdat hij het meisje zou hebben laten ontvoeren in 2016. Onlangs werd de laatste verdachte in die zaak die vastzat, voorlopig op vrije voeten gelaten. Vader Shehzad Hemani en moeder Nadia Rashid vechten al jaren een scheiding uit. Tijdens hun huwelijk leefde het stel vooral in India. Nadia Rashid vertrok een aantal jaar terug met Insiya naar Nederland en zette van hieruit een scheidingsprocedure in gang.

