Moeder op iconische vuurregenfoto Scheveningen: ‘Iedereen ging voor zichzelf: wegwezen’

videoZe is 32 jaar, de moeder die met haar 4-jarige zoontje rent voor hun leven op oudejaarsnacht om te ontkomen aan de regen van vuurvonken op de Scheveningse boulevard. Ze vormen het hart van de iconische foto van Dick Teske in de Stentor .

De moeder en zoon zijn de verbeelding geworden van de angst en chaos die er ontstond toen het vreugdevuur in Scheveningen omsloeg in een gevaarlijke storm van brandende snippers. ,,Het was echt heel eng. Het leek alsof we in een film terecht waren gekomen”, zegt de moeder uit Alphen aan de Rijn.

Quote Een ding is zeker: we gaan nooit meer naar de vreugdevu­ren Meer wil ze over zichzelf niet prijs geven. ,,De reacties op sociale media op de foto hebben mij gebroken. Iedereen weet beter wat ik had moeten doen in plaats van te rennen met mijn kind. Mensen schrijven dat ik mijn kind had moeten thuislaten en helemaal niet had moeten meenemen naar de vreugdevuren. Maar het is de mooiste dag van het jaar! Dan laat ik hem toch niet slapen?”

,, Anderen zeggen dat ik hem op mijn schouders had moeten nemen. Maar ik heb hem juist niet opgetild omdat ik bang was om te vallen en bovenop hem zou vallen. Alles is al traumatisch genoeg. En dan krijg je nog allemaal commentaren van betweters. Een ding is zeker: we gaan nooit meer naar de vreugdevuren, ook al deden we dat al jaren. Nooit meer. Mijn zoontje heeft er een trauma aan over gehouden.”

Vuursnippers

Haar man rende op het moment van hun vlucht voor haar uit. Met hun 2-jarige dochtertje in zijn armen. Eenmaal veilig terug in de auto om naar huis te rijden, roken ze pas de indringende brandlucht in hun kleren. ,,Thuis hebben we alles gecontroleerd, maar we hebben geen schade aan onze haren of kleren.”

Vooral die ongeschonden haren zijn nog een wonder. ,,Ik had speciaal de kap opgezet van mijn zoontje en ik had zelf ook mijn muts opgezet. Ik was bang dat de vuursnippers in onze mutsen terecht zouden komen en onze kleren in brand zouden vliegen. Maar op de foto zie ik dat ik mijn muts helemaal niet meer op heb. Ik heb niet eens gemerkt dat ik die was verloren.”

Volledig scherm De vonkenregen © Peter Kreikamp Eng was het, heel eng. Gelukkig was het niet zo vreselijk druk op de boulevard dat mensen elkaar in hun vlucht onder de voet dreigden te lopen. ,,Maar je had ook geen contact met anderen. Iedereen ging echt voor zichzelf. Wegwezen hier.”

Bezorgde telefoontjes

De afgelopen jaren, afgezien van vorig jaar toen ze in Duitsland waren, was het gezin altijd in Scheveningen voor het vreugdevuur. ,,Ook dit jaar was het begin hartstikke leuk. We waren er al om kwart over elf. We waren bij het aftellen naar het nieuwe jaar, de vuurwerkshow en het in brand steken van het vreugdevuur. Maar na een half uur ongeveer kwamen die brandende snippers. Eerst gingen ze nog over ons heen, maar toen we weg renden kwamen ze wel tegen ons aan. Nee, dat wil je niet nog een keer meemaken.”

Ze hoorde pas dat ze in de krant stond toen ze gisterochtend werd gebeld door een bekende. ,,Je staat in de krant”, zei die. Daarop kwamen ook veel bezorgde telefoontjes van familie en vrienden. ,,Ze maakten zich zorgen hoe het met ons ging. Maar ik kon gelukkig zeggen dat alles goed gaat.”

Bekijk hieronder beelden van de vuurregen: