Moeder Safhinaz start inzameling om moordenaar van dochter weer in de gevangenis te krijgen

Utrechtse vader hoort zeven jaar cel eisen na dood zoon (3) die in Drents kanaal viel

24 augustus Paul den B. (40) uit Utrecht stond vandaag terecht. Door zijn toedoen zou zijn zoontje Sven (3) zijn omgekomen, nadat hij in Drenthe in het ijskoude water was beland. Terwijl hij op dat moment bij zijn moeder in Utrecht had moeten zijn.