Moeder slaat 12-jarige dochter met 32 klappen tegen de grond: ‘Het liep een beetje mis die dag’

stagiaire ontslagen Ouders geschokt: video van kinderen Amsterdam­se opvang op 'onaccepta­be­le' manier op TikTok

Een 19-jarige stagiaire van een groot kinderdagverblijf in Amsterdam is op staande voet ontslagen omdat zij beelden van zo'n tien kinderen in een ongepaste positie op sociale media had geplaatst. De politie, de GGD en de Onderwijsinspectie zijn op de hoogte van de zaak. De ouders van de kinderen reageren verbijsterd en zitten vol vragen. De kinderopvang bereidt een aangifte voor, bevestigt directeur Nicole Krabbenborg van kinderopvang Kindergarden.

17 januari