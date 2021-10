Moeder smeekt om oud telefoonnummer: ‘Mijn dochter herinnert zich alleen dat nog’

Op de laatste dag van haar stage kreeg Eliza - toen 18 - uit het niets een dubbel herseninfarct, vertelt haar moeder. Ze wil niet herkenbaar in de krant, om haar dochter te beschermen. ,,Die is heel kwetsbaar. Ik moet er niet aan denken dat iemand haar thuis zou opzoeken als ze zien dat ik van huis ben.” Maar haar verhaal moet verteld worden, want misschien, misschien is er iemand die kan helpen haar oude telefoonnummer terug te krijgen. ,,Zodat Eliza mij in geval van nood kan bellen”, legt de Vlissingse uit.