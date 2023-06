Moeder van baby die uit het raam viel had vermoedelijk postnatale depressie: ‘Ik mis hem zo’

Oorzaak treinsto­ring Amsterdam bekend, vrijdag­nacht geen treinver­keer door terugscha­ke­ling

De oorzaak van de storing in de verkeersleidingspost in Amsterdam is gevonden, meldt ProRail donderdag. Het betreft een defect hardware-onderdeel in het systeem voor de bediening van seinen en wissels. In de nacht van vrijdag op zaterdag wordt er teruggeschakeld naar de verkeersleidingspost in Amsterdam. Daardoor is er die nacht geen treinverkeer mogelijk in de regio Amsterdam.