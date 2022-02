Moeder van doodgepeste Maryana geraakt door reacties: ‘Laat docu op alle scholen zien’

Wat vond je zelf van de documentaire?

,,Ik had hem al eerder gezien, maar het was opnieuw heftig. Zeker omdat de film begint met een voicemailbericht van Maryana. Toen ik haar stem hoorde, hakte dat er wel in. Maar ik vond het ook heftig toen ik zag dat mijn zoon in de documentaire erg moest huilen. Gelukkig hebben we de uitzending met vrienden van mijn dochter bij mijn moeder bekeken. Dat was emotioneel, maar ik was in veilig gezelschap.”

Praten over zelfmoordgedachten kan anoniem: chat via 113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113.

In de film wordt duidelijk dat Maryana enorm gebukt ging onder het pestgedrag van kinderen uit de buurt. Het pesten werd zo heftig dat Maryana geen andere uitweg meer zag dan zichzelf van het leven te beroven. Op sociale media stroomden de reacties binnen...

,,Juist ook van mensen die zelf vroeger gepest waren en vertelden hoeveel last ze daarvan nog altijd ondervinden. Pesten is weliswaar een probleem van alle tijden, maar er werd vroeger minder over gesproken. Gelukkig gebeurt dat nu steeds meer. Ik hoop dan ook dat het iets teweeg brengt.’’

Volledig scherm Corita Both, de moeder van Maryana Flameling. © Ricardo Smit

Onderwijsminister Dennis Wiersma schreef op Twitter: ‘Vreselijk wat Maryana heeft meegemaakt en dat ze geen uitweg zag. Pesten is onacceptabel en we moeten er alles aan doen om dat te stoppen. Ik ga in gesprek met de onderwijsinspectie om dit nog beter in de gaten te houden.’ Is dat hoopgevend?

,,Ja, dat geeft wel een beetje hoop. Ook schreven veel mensen dat de documentaire op elke school moet worden vertoond. Dat is een goed idee, maar de kinderen zouden dan wel goed moeten worden begeleid tijdens het kijken naar de film.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.