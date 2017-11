Moeder van meisje dat maagdelijkheid wilde verkopen: Ga niet met die club in zee

live twitter Ter­reur­ver­dach­te 'fantaseerde over aanslagen in Nederland'

12:56 De Eindhovense terreurverdachte Hasan A. heeft ‘gefantaseerd over het plegen van aanslagen in Nederland’. Hij zocht op internet ook informatie over politici en militaire vliegbasis in Nederland. ,,Ik was een gevaar in die tijd”, verklaarde hij in verhoren bij de politie. Volg hieronder de livetweets van verslaggever Cyril Rosman vanuit de rechtbank.