Moeder van Sarah (21) wil weten waarom haar dochter werd vermoord

Odegard draagt nooit make-up, maar vandaag kleuren haar lippen paars. Het is de lippenstift van haar dochter Sarah (21), de studente psychologie die eind vorig jaar op gruwelijke wijze werd omgebracht in haar kamer in Rotterdam-Kralingen. ,,Door die lippenstift voelt het alsof ze bij me is’’, zegt Odegard.



De Amerikaanse, die in 2016 haar zoon verloor door zelfmoord, stond voor de tweede keer oog in oog met de man (23) die bekend heeft haar dochter te hebben gedood. Dat voelde moeilijk en goed tegelijk, zegt ze na afloop. ,,Ik doe dit voor Sarah, ze zou het ook voor mij doen. Tijdens de inhoudelijke behandeling zal ik een foto bij me hebben, die ik hem wil laten zien. Zodat hij weet wat hij van me afgepakt heeft.’’