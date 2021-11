Moeder van verongelukte Levi vraagt om Kane hart onder de riem te steken: ‘Stuur hem een kaartje’

In een bericht op Facebook laat de moeder van Levi weten dat ze zoveel hartverwarmende reacties heeft gekregen ‘dat het bijna onmogelijk is om iedereen te beantwoorden’. Ze schrijft dat veel mensen hebben gevraagd of ze iets kunnen doen. ‘Tot nu toe hebben we altijd nee gezegd, totdat we dit bericht hebben gelezen’. Ze verwijst daarbij naar een Facebookbericht waarin wordt gevraagd een kaartje, ballon of knuffel naar Kane te sturen.