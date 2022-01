Moeder vermiste Fabiënne (22): ‘Bang dat mijn grootste nachtmerrie werkelijkheid wordt’

De wanhoop staat haar moeder nabij. Er is namelijk nog geen enkel spoor van de vermiste Fabiënne Geers. De 22-jarige blondine is al een week vermist. ,,Ik wil niets liever dan haar in mijn armen sluiten.”

,,De politie en wij tasten volledig in het duister. Er is nog geen enkel aanknopingspunt. We hebben geen idee waar ze zou kunnen zijn”, zegt Petra Prophitius, de moeder van Fabiënne Geers. Ze wordt al sinds 11 januari vermist.

In het verleden is Fabiënne weleens weggelopen van huis, maar deze keer is volgens haar moeder ‘alles anders’. ,,Toen had ze altijd contact met iemand uit het gezin of de politie. Ze heeft namelijk een hekel aan berichten over haar op het internet. Dan zoekt ze altijd meteen contact. Nu dat niet gebeurt, baart ons dat grote zorgen. Ze plaatste al een week niets op sociale media. Dat is echt niets voor haar.”

,,Fabiënne doet er altijd alles aan om iets te laten weten van haar situatie. Online foto’s van vrienden bekijken we met een vergrootglas, maar we zien nog geen plukje haar van Fabiënne. Volgens vrienden zou ze de zaterdagavond van haar verdwijning met het openbaar vervoer naar Alphen aan den Rijn zijn gegaan, maar ze is hier nooit aangekomen. Camerabeelden in een winkel in Zoetermeer hebben haar die vrijdag voor het laatst waargenomen”, aldus haar moeder, die in Alphen woont.

Op die zaterdagavond had haar moeder voor het laatst telefonisch contact met haar. ,,De dagen erna stond haar telefoon aan en kwamen onze berichten aan, ook via Snapchat. Maar er werd niet opgenomen en de berichten werden niet gelezen. Vanaf woensdag is haar telefoon helemaal uit de lucht. Via haar abonnementsgegevens zagen we dat ze de avond ervoor nog contact heeft gehad met iemand, waarschijnlijk haar vriend”, zegt Prophitius. ,,Ze heeft nog nooit langer dan 12 uur geen contact met mij gehad. Tot nu.”

Bij het huis van haar vriend aan de De La Gardestraat in Palenstein, waar zij woont, deed de politie een inval. Daar werden de twee echter niet aangetroffen. De politie heeft het huis inmiddels verzegeld. ,,We hebben geen idee waar ze kan zijn. We weten niet eens of ze vrijwillig is weggegaan, werd gedwongen of überhaupt nog in leven is. Ik ben bang dat mijn grootste nachtmerrie werkelijkheid wordt...”

‘Turbulent leven’

Fabiënne heeft volgens haar moeder tot nu toe een ‘turbulent leven’. Ondanks haar pas 22-jarige leeftijd is ze moeder van twee jonge kinderen. ,,Fabiënne is in aanraking geweest met loverboys, drugs en alcohol. In die hoek zoeken we het nu helaas ook. Als moeder wil je ook niet dat jouw kind met haar vriendengroep omgaat, maar ik kan iemand van 22 jaar niet verplicht thuis op de bank houden.”

,,Als ze goed in d’r vel zit is Fabiënne een spontane, lieve meid. Ze staat altijd klaar voor iedereen om te helpen. Hopelijk kan iemand ons helpen om haar te vinden. Ik wil niets liever dan haar in mijn armen sluiten”, aldus haar moeder.

Fabiënne (1,62 meter) heeft hoogstwaarschijnlijk geblondeerd haar, een spleetje tussen haar voortanden, een zwarte jas (heup model) en een zwarte tas met goud hengsel en gouden opdruk.

De politie is met spoed op zoek naar de vermiste Fabiënne. Mensen die informatie hebben over de vermissing, wordt verzocht contact op te nemen met de politie via 0800-6070. ,,Naast de oproep aan mensen die haar gezien hebben, doen we ook de oproep aan Fabiënne zelf om van zich te laten horen, zodat wij in ieder geval van haar kunnen horen of het goed gaat”, meldt de politie.

Volledig scherm Fabiënne Geers met veel make-up op kan soms op een ander persoon lijken, volgens haar moeder. © Privéfoto