Moeten Hayk (10) en Alex (8) straks het land uit omdat één vinkje ontbreekt?

In groep 7 van de Starrebos barst het sinds vorige week van de Armenië-kenners. Want na de spreekbeurt van Hayk weten zijn klasgenootjes alles van de hoofdstad, de bergen en de roerige geschiedenis. Nou ja, alles wat Hayk er in de afgelopen weken over gevonden kreeg op Google en YouTube. Op papier mag Armenië dan zijn vaderland zijn, in de praktijk is hij net zo Nederlands als de andere kinderen op de basisschool in Hilvarenbeek. En wist hij van dat verre land in de Kaukasus tot voor kort eigenlijk niets.