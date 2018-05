Moeten we bang zijn voor de wolf?

VideoDe wolf lijkt terug in Nederland. Maar niet getreurd, zegt Nederlands bekendste wolvendeskundige Leo Linnartz. ,,In de afgelopen 60 jaar zijn er in Europa geen incidenten meer geweest met wolven. Er kan natuurlijk altijd wat gebeuren, maar de kans is echt heel klein. De wolf is in principe niet gevaarlijk voor de mens.''

De vraag over het gevaar is gerechtvaardigd. Want het roofdier is de afgelopen maanden herhaaldelijk in Drenthe gezien. Mocht blijken dat het steeds om hetzelfde dier ging, dan betekent dit dat het dier zich mogelijk voor langere tijd in Nederland wil vestigen. Maar Linnartz stelt gerust. De meeste redenen waardoor de wolven een gevaar voor mensen vormden zijn verdwenen.

In het verleden zijn wel slachtoffers gevallen door de wolf. Zo zorgde hondsdolheid voor veel slachtoffers, maar komt deze ziekte in Europa bijna niet meer voor. Ook waren herders en jonge kinderen vaak het slachtoffer van de dieren, maar tegenwoordig zijn er in Europa nauwelijks meer herders en ook jonge kinderen worden niet meer met een kudde schapen de hei op gestuurd.

Bewoond gebied

Een andere reden voor de wolven om mensen aan te vallen is het voeren van de dieren. Wanneer de wolven gevoerd worden door mensen worden de dieren opdringerig en beginnen ze mensen lastig te vallen. In Amerika moesten om deze reden wolven gedood worden om verdere problemen te voorkomen.

De dieren kunnen wel in bewoond gebied komen. Linnartz: ,,Wolven kiezen vaak voor de kortste routes en trekken dus soms door bewoond gebied. Ze vestigen zich hier niet. Dit zorgt ook nooit voor gevaarlijke situaties.''

Schapen

Tot nu toe zijn het schapen geweest die de prijs moesten betalen voor de aanwezigheid van de wolven. In Limburg, Drenthe, Twente en Gelderland zijn de laatste maanden schapen aangevallen. Afgelopen pinksterweekend was het nog raak in Ede, toen twee lammeren werden doodgebeten door een wolf. ,,Schapen en geiten zullen een makkelijke prooi worden van de wolven. Je kunt je vee beschermen door schrikdraad te plaatsen met voldoende spanning. 100 procent beschermen kan en hoeft ook niet, het gaat erom dat de wolf ontmoedigd wordt en besluit te jagen op bijvoorbeeld hazen en konijnen.''

Je kunt het beste oppassen wanneer je met je hond gaat wandelen in een gebied waar wolven zijn gesignaleerd. Een wolf ziet een hond als een indringer en zal dan ook proberen de hond uit zijn territorium te verjagen. Ben je tijdens het uitlaten van je hond in het territorium van een wolf, dan is het slim om je hond aan de lijn te houden. Linnartz: ,,Is je hond vlakbij je, dan zal de wolf ook niet dichterbij durven te komen. Een wolf zal ook niet een gebied in gaan waar veel honden lopen. Je zult bijvoorbeeld niet snel een wolf tegenkomen in het Amsterdamse Bos.''

Beschermd