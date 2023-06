Moeten we Keti Koti als nationale feestdag vieren? ‘Nederlanders hebben al veel vrije dagen’

Weilanden bezaaid met scherven na grote brand Ter Aar: ‘Dieren gaan hier dood aan’

De enorme brand in Ter Aar verwoestte een flink aantal bedrijven, maar ook ondernemers die gespaard bleven, merken de gevolgen. Scherven van zonnepanelen op de daken van verwoeste panden zijn kilometers verderop neergedaald. De stukken liggen overal en zijn flink scherp. Dat is vooral voor boeren een probleem. ,,Als een koe zo'n scherf eet, is er een flinke kans dat ‘ie dood gaat.”