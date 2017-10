Mogelijk klacht wegens meineed mariniers treinkaping

Ze wekken de indruk afspraken te hebben gemaakt over wat ze verklaren. Dat idee wordt versterkt door een verklaring van een marinier met codenaam ‘2D’ vanochtend. Hij vertelde de rechtbank dat ‘zijn club’ twee maanden geleden nog bij hun groepscommandant thuis zijn geweest, maar hij ontkent dat dat ze daar over de gebeurtenissen hebben gesproken. ,,We halen wel eens herinneringen op aan de actie, maar nooit echt inhoudelijk.’’

Geschoten

Marinier ‘2D’ verklaarde van enkele meters met zijn revolver twee tot drie keer op de vrouwelijke kaper Hansina te hebben geschoten. ,,Toen de we trein binnen gingen, zag ik mondingsvuur. Ik voelde een schampschot tegen mijn helm. Ik ging de coupé in en zag rechts een menselijke beweging. Ik heb niet eerst geroepen maar besloot in een fractie van een seconde te schieten. Daarna liepen we door. Ik heb het slachtoffer geen aandacht gegeven.’’

Passagier

Advocaat Zegveld wilde weten of ‘2D’ er rekening mee hield dat er ook een passagier had kunnen liggen. De marinier zei dat dit net zo goed had gekund. Maar het was donker en het zicht was slecht. De actie was nog niet over en ze wisten niet of er nog tegenstand kwam, zei hij.