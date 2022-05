Mogelijk opnieuw streep door vluchten Schiphol, Eindhoven Airport kan acht vluchten overnemen

Gezin met zwangere vrouw uit explosie-flat wil niet naar ‘krot’: ‘Willen fatsoenlij­ke woning’

Een gezin met een hoogzwangere vrouw uit de Bilthovense flat aan de Weegschaal, die onlangs grotendeels werd verwoest door een gasexplosie, weigert een aangeboden vervangende woning in Overvecht. ,,Mijn vrouw is hoogzwanger. Woonstichting SSW biedt ons nu een krot aan in Overvecht. We willen een fatsoenlijke woning. We hebben niets meer.”

4 mei