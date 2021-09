Mogelijk tóch eigen parkeerplek voor gehandicapte Abdullah (22)

De lokale partij Islam Democraten stelde schriftelijke vragen aan de gemeenteraad over de situatie van Abdullah. De man is zijn hele leven al zwaar gehandicapt. De afgelopen jaren werd zijn situatie nog slechter. Waar hij eerst nog vervoerd kon worden in een rolstoel, is daarin zitten nu te pijnlijk voor hem.

Woede

Het nieuws over de situatie van Abdullah en zijn ouders zorgde voor woede in de lokale politiek én de Tweede Kamer. Hoe het komt dat er nu pas actie is ondernomen, heeft volgens Van Asten te maken met de ‘beschikbare informatie’. De aanvraag is volgens de normale procedures afgehandeld. ,,Hierbij is er een besluit genomen op basis van de beschikbare informatie. De situatie rond het verplaatsen van Aydin is onlangs gewijzigd; dit heeft effect op het vervoer en het parkeren. De gewijzigde situatie was niet bekend bij de afdeling Parkeren.”