Mogelijk tweede ronde herhaalprik nodig: ‘Het is eigenlijk de keus tussen virus óf vaccin’

Binnen twee maanden raakte Marleen bijna haar twee huizen kwijt: ‘Ik dacht: dit kan niet waar zijn’

In het najaar van 2020 vielen binnen een maand twee onheilsberichten bij het gezin van Marleen van Es op de mat. De familie kreeg van de gemeente te horen dat ze zowel hun koopwoning in Rotterdam-Charlois als hun vakantiehuisje in Hoek van Holland kwijt zouden raken. ,,Het was bizar.”

26 september