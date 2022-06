‘Mogelijk vuurwapen’ veroorzaakt chaos op Eindhoven Airport, tiental vluchten geschrapt

met videoOp Eindhoven Airport zijn donderdag vluchten geannuleerd nadat de terminal van het vliegveld enige uren afgesloten was vanwege een mogelijke vuurwapenvondst. In de handbagage van een reiziger werd volgens de marechaussee een voorwerp gevonden ‘dat op een vuurwapen leek’. Zeker tien vertrekkende vluchten zijn tot dusver geschrapt. Even voor 18.00 uur meldde Eindhoven Airport dat de terminal weer open is.

Rond 18.30 uur waren er zo’n 16 vluchten geannuleerd, meldt het Eindhovens Dagblad. Het is volgens de krant onbekend of het daar bij blijft. Inkomende vluchten werden vanaf 15.30 uur omgeleid via luchthavens in Rotterdam, Maastricht, Brussel en Rotterdam.

De luchthaven vraagt passagiers van wie de vlucht is geannuleerd naar huis te gaan om daar online om te boeken. Het is niet mogelijk dat op het vliegveld te doen, meldde Eindhoven Airport op Twitter. Op beelden is te zien dat het erg druk is op het vliegveld en er ook buiten veel passagiers staan te wachten.

Terminal langer dicht

Reizigers mochten sinds ongeveer 13.15 uur de terminal niet meer in. De veiligheidscontroles werden volgens het vliegveld rond 15.00 uur hervat, maar de terminal bleef langer dicht zodat de rijen voor de controles weggewerkt konden worden.

Aanleiding voor de veiligheidsmaatregelen en het schrappen van vluchten was volgens de marechaussee ‘een op een vuurwapen lijkend voorwerp’ in de handbagage van een reiziger. Een veiligheidsmedewerker ontdekte het voorwerp op het beeldscherm toen de bagage door het scanapparaat ging en alarmeerde de marechaussee zoals de veiligheidsprocedure voorschrijft.

Volgens een woordvoerder was er geen sprake van een dreigende situatie en is het vrijwel zeker dat het voorwerp geen vuurwapen is. Volledig uitsluitsel kon de zegsman daar nog niet over geven omdat het onderzoek nog niet is afgerond. De marechaussee wordt volgens hem standaard ingeschakeld bij een melding van een mogelijk vuurwapen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm De terminal van Eindhoven Airport werd omstreeks 13.15 uur gesloten waardoor lange rijen met wachtende reizigers ontstonden. © ANP