Mogelijk zwaar onweer rond middernacht in Nederland, vanaf 23.00 uur code geel

Vanavond trekken onweersbuien, waaronder zware, noordwaarts over Nederland. Vanaf 23.00 uur geldt code geel in Zeeland en Noord-Brabant.

De onweersbuien gaan mogelijk gepaard met zware windstoten, hagel en lokaal veel neerslag. Mensen worden geadviseerd niet te schuilen onder bomen en open water en open gebied te mijden. Vanaf 01.00 uur is code geel van kracht in het midden van het land, enkele uren later geldt dat voor het noorden van het land.

,,De lucht is erg vochtig en de temperatuur kan op vandaag op veel weerstations recordwaarden halen, dan is het bijna overal in ons land tropisch heet met 30 tot 35 graden. Bij de combinatie van zeer vochtige lucht en 30 graden of meer is de dreiging van zware onweersbuien in ons land vrij groot”, legt meteoroloog Diana Woei van Weerplaza uit.

Klamme nacht

Het wordt dan ook een klammer nacht, waarin het niet kouder wordt dan 18 graden. ,,Daarbij trekken soms zware buien met onweer van zuid naar noord over ons land. Je zou in de nachtelijke uren wakker kunnen worden door het gekletter van de regen en de donder en bliksem”, verwacht Woei.

Vrijdagochtend is het een paar uur droog, maar in de middag ontstaan boven de zuidelijke provincies opnieuw buien. ,,Deze buien kunnen veel regen in korte tijd op leveren. Hagel is ook mogelijk. Voor de buien uit is kans op rukwinden.”

Bekijk onze video's over het weer in onderstaande playlist:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.