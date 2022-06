Mogelijke aanwijzing gevonden in zoektocht naar vermiste Gino (9)

Burgers hebben vanavond in Kerkrade iets aangetroffen dat mogelijk verband houdt met de vermissing van de 9-jarige Gino. De politie neemt de vondst serieus en doet onderzoek. Wat er is gevonden, is nog niet duidelijk.

Een gedeelte van een parkeerplaats en een speeltuintje bij het Vincent van Goghplein in Kerkrade zijn door de politie afgezet. Rechercheurs doen er onderzoek in een bos. ,,Het is niet zo dat we Gino gevonden hebben”, benadrukt een woordvoerster van de politie.

Het afgezette gebied wordt bewaakt door leden van het Veteranen Research Team, dat eerder vandaag zelf ook zoekacties ondernam in het gebied vlakbij het Berenbos bij Kerkrade. Ook de plek waar nu iets gevonden is, ligt in die buurt. Beide zussen van Gino kwamen vanavond kijken naar de verrichtingen van de recherche bij het bos.

Gino, die eigenlijk in Maastricht woont, verdween woensdagavond in Kerkrade, waar hij bij zijn 32-jarige zus logeerde, omdat zijn moeder ziek was. Volgens een andere zus, van 21, ging de jongen woensdagavond nog even voetballen op een speelplek in Kerkrade, vlak bij zijn logeeradres. Om 19.30 uur had hij terug moeten zijn. Maar sindsdien is hij spoorloos. In de loop van donderdag werd een amber alert verstuurd. Volgens de politie verkeert de jongen in levensgevaar en moet er rekening worden gehouden met een misdrijf.

In een auto gestapt

De familie van de vermiste Gino (9) houdt er rekening mee dat het jongetje bij een adres in Kerkrade in een auto is gestapt. Een Duits zoekteam heeft de familie laten weten dat zijn spoor ophoudt bij een woning in die straat, zegt zus Kelly van de vermiste jongen.

Het Duitse team pikte met speurhonden het spoor van Gino op waar hij het laatst is gesignaleerd. Dat spoor volgden ze tot aan een woning in de Hertogenlaan in Kerkrade. Het spoor hield daar op, en liep volgens de zus niet tot de voordeur. De familie denkt om die reden dat Gino vanuit daar in een auto is meegenomen.

Volgens de familie is de step die donderdagavond bij het zwembad in Landgraaf is gevonden van Gino. De vrees dat hem iets ergs is aangedaan, groeit. De step werd een paar kilometer verderop gevonden, een afstand die Gino zelf nooit zou kunnen afleggen. Bovendien is hij nooit eerder weggelopen. Dna-onderzoek moet uitwijzen of het zijn step is.

,,We hebben er geen goed gevoel over, maar ik hoop heel erg dat mijn broertje terug komt, met zijn lachje", zegt een aangeslagen zus Kelly (32) als ze zich meldt bij een coördinatiepunt om zelf te helpen zoeken. Ze heeft al 48 uur nauwelijks geslapen, maar thuis zitten afwachten kan ze niet. ,,Waarom doet iemand zoiets? Breng mijn broertje gewoon terug. Of laat hem los zodat hij terug naar zijn familie kan.”

Een van de zussen van de 9-jarige Gino van der Straeten is in alle staten en kapot van verdriet vanwege de verdwijning van haar broertje:

Step aangetroffen

De politie Limburg kan op dit specifieke scenario niet reageren. Wel doet ze een dringende oproep aan inwoners van Kerkrade en Landgraaf om zo veel mogelijk beelden uit de omgeving te delen en dan specifiek beelden van 1 juni 17.00 uur tot 2 juni 21.00 uur, uit de omgeving van de plek waar Gino het laatst gezien is, de omgeving van plek waar een step is aangetroffen en het gebied daartussen.

De Stichting Veteranen Search Team, die ook meehielp bij de zoektocht naar Anne Faber, is betrokken bij de zoektocht met drie afzonderlijke groepen. In totaal zoeken 65 mannen en vrouwen mee.

Bekijk hier de video van Stichting Veteranen die meezoekt naar Gino:

Grote zorgen

,,Een 9-jarige jongen die de tweede nacht van vermissing ingaat, buiten op straat is in acuut gevaar”, meldde hoofdrechercheur Danny Frijters van de Limburgse politie gisteren tijdens een persconferentie. ,,De vraag is hoe zelfredzaam iemand van zijn leeftijd is.”

De familie houdt rekening met alle scenario's, zelfs met een eventuele ontvoering. ,,Er schiet van alles door je hoofd‘’, zei Naomi vanochtend. ,,Het lijkt alsof het hele land naar onze Gino op zoek is. Dat doet ons heel erg goed. Dat er nu een step is gevonden voelt ergens als een opluchting, laten we hopen dat we nu ook Gino veilig en wel terugvinden.”

Verslaggever Raymond Boere is op de plek waar de mogelijke step van Gino is gevonden. Bekijk hieronder zijn verslag:

Duits team

De mysterieuze vermissingszaak gaat ondertussen ook de landsgrenzen over. Zo hielp een zoekteam uit Duitsland vannacht mee tijdens de zoekactie in Landgraaf. Het gaat om Medical Service NRW, een zoekteam dat is gespecialiseerd in het zoeken naar mensen en het geven van medische bijstand en dat ook beschikt over honden. Samen met een ander Duits speurhondenteam en droneteam zijn zij tot 04.30 uur doorgegaan.

Ook het Coördinatie Platform Vermissingen (CPV) uit Urk is ingeschakeld. Het team werd gisteravond benaderd door de familie van de jongen en reisde vanmorgen af naar Limburg. ,,Daar wachten we altijd eerst op, of de familie ons erbij wil hebben”, legt Ramona van Urk uit.

Onlangs werd het team ook ingezet bij de zoektocht naar de vermiste stuurman Wilco de Groot. ,,In principe starten we hier een zelfde soort zoekactie’’, legt Ramona uit. ,,Toen zag je dat veel mensen hielpen uit Urk, maar bij de zoektocht naar Gino zie je toch ook wel veel mensen van buiten Kerkrade die willen helpen.”

Signalement

Gino is een blonde jongen met een lichte huidskleur en blauwe ogen van ongeveer 1,30 meter lang. Hij draagt waarschijnlijk een rode Nike Jordan-jas met zwarte mouwen, een rode Nike-pet, een lichtgrijze spijkerbroek en groene schoenen met een witte zool.

De politie spreekt niet alleen met bewoners en getuigen, maar onderzoekt ook camerabeelden. Ook gaat er een vermissingsbericht uit naar alle telefoons in de regio. Een vrouw die vlakbij de plek woont waar de jongen vermist raakte vertelde de jongen donderdagochtend rond 10.00 uur nog gezien te hebben, met step.

