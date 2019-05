Mogelijke dood door schuld: asbestslachtoffers doen aangifte tegen Tata Steel

‘Staking roept ook saamhorig­heid op, en die regen past er eigenlijk wel bij’

12:46 Vandaag is de dag van de landelijke ov-staking. Maar ook van carpoolen, nieuwe mensen ontmoeten en je nuttig voelen. AD-Hoofdredacteur Hans Nijenhuis pakte eens niet de racefiets voor het dagelijkse ritje van Den Haag naar Rotterdam, maar bood via Twitter zijn diensten aan. En zo kon hij in Delft, in de stromende regen, op zoek naar een lange studente met roze rugzak, type: ‘geen creep‘.