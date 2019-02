Monique leeft op straat: ‘Als je geen geld meer hebt, word je niet meer gezien als mens’

Hulp voor bruiden die trouwjurk in vlammen zagen opgaan

15:04 Bruiden die na de brand in een bruidsmodezaak in Lelystad zonder jurk zitten, krijgen van alle kanten hulp aangeboden. Ex-bruiden bieden hun trouwjurken aan en andere winkels willen ze helpen om snel aan een nieuw exemplaar te komen. Voor de getroffen ondernemers is al een werkplek in een atelier aangeboden.