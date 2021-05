Monster zat niet onder bed, maar was haar vader: man verdacht van 21 jaar lang mishandelen van vrouw en kinderen

Haar monster woonde niet onder haar bed – zoals bij leeftijdsgenootjes het geval was – maar was de man die ze vader moest noemen. Jarenlang schreef ze briefjes over de vreselijke dingen die ze meemaakte. ,,Ik verscheurde ze uit angst dat iemand door zou hebben wat ik meemaakte. Oost west thuis best? Bij mij was thuis de plek waar mijn vader mij niet beschermde tegen het kwaad in de wereld, maar zelf het kwaad was.’’