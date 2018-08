Monsterlijke meerval strandt bij uiterwaarden in Deest

Wandelaars keken vandaag hun ogen uit toen ze in de uiterwaarden bij het Gelderse Deest een monsterlijke meerval van wel twee meter lang zagen liggen. Volgens Bas van Nuland, meervalvisser en de man achter de site meerval.nl is een twee meter lange meerval uitzonderlijk. Het Nederlandse record staat op 2,35 meter.

,,Een meerval van 1,60 meter is normaal.’’ De meerval is in de Nederlandse plassen en rivieren sterk in opkomst, zegt Van Nuland. Dat komt doordat eind vorige eeuw het Donau-Rijnkanaal is afgekomen. Daardoor zijn de meervallen uit de Donau in de Rijn en dus ook in de Waal terechtgekomen.

Roofvis

,,De meerval heeft nu de dominante positie in de voedselketen. Hij heeft de snoek als grootste roofvis in Nederland van de troon gestoten'', weet Van Nuland. ,,Op meerval vissen is big game-vissen in Nederland. Ook in zee vind je in Nederland geen vissen van dit formaat.’’

Hij vist alleen nog op meerval en zet alle gevangen vis terug. ,,Dat moet, want de inheemse meerval staat op de rode lijst, het is een beschermde vis.’’ In Duitsland wordt inheemse meerval ook gegeten, maar dan gaat het om gekweekte vissen. De meerval die in Nederland voor consumptie wordt aangeboden, is de Afrikaanse meerval.

Gevaarlijk

Gevaarlijk voor mensen is de meerval, ook zo'n hele grote, volgens Van Nuland niet. Alleen uit zuid-Duitsland zijn bijtincidenten bekend. ,,Maar dan blijft het bij schaafwonden. Al laat ik mijn chihuahua niet in de Maas of de Waal zwemmen. Die kunnen ze hebben. Ik heb een meerval in de Maas wel eens een eend van het wateroppervlak zien plukken.’’