Mooi weer komt eraan, vier de zomer in je eigen (opzet)zwembad: zo kies je de juiste en houd je 'm schoon

afvalberg Zeventien kilo afval per ic-pa­tiënt, iedere dag weer: ziekenhui­zen worstelen met afvalberg

Liefst 108 plastic handschoentjes, 16 wegwerpjassen, 57 gaaskompressen, 8 matrasbeschermers en nog veel, heel veel meer. Allemaal op één dag nodig voor één patiënt op een intensive care. Nu die enorme afvalberg - zeventien kilo per persoon - niet langer onzichtbaar is, vindt ziekenhuisapotheker Nicole Hunfeld het de hoogste tijd voor verandering: ,,Dit is bizar.”