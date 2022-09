Mooie weerfoto gemaakt? Stuur hem naar de Stentor!

UPDATE Luchtvaart­maat­schap­pij­en willen schadever­goe­ding van Schiphol, ‘nieuw dieptepunt’ bereikt

Luchtvaartmaatschappijen willen een schadevergoeding van Schiphol, nadat deze week weer is gevraagd vluchten te annuleren. Vandaag was het opnieuw druk - te druk - op de luchthaven. ‘Dit is een nieuw dieptepunt, uitermate teleurstellend en onacceptabel.’

13 september