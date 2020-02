Moord Nederlandse filmmaker Mallorca: vier jonge verdachten vrijgesproken

De vier verdachten, volgens lokale media minderjarig, hadden de politie verteld dat ze Van Luijn een auto in hadden geholpen. Ze zeiden niet te hebben gezien wat er was gebeurd. De vier hebben vrijwillig meegewerkt aan een DNA-onderzoek om hun onschuld aan te tonen.



Van Luijn was op vakantie op Mallorca, toen hij in de ochtend van 13 juli 2018 bewusteloos werd geslagen. Hij overleed niet veel later aan zijn verwondingen.



Over de toedracht van het incident is nog veel onduidelijk. Waarschijnlijk is Van Luijn overleden aan de gevolgen van klappen op zijn hoofd. Eerder werd nog gedacht aan een bloedvatbeschadiging die niet noodzakelijk het gevolg was van een vechtpartij.